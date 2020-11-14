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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:05

تصعيد العدوان السعودي لغاراته في مأرب يتسبب بنزوح آلاف الأسر

تصعيد العدوان السعودي لغاراته في مأرب يتسبب بنزوح آلاف الأسر
أدان فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بمحافظة مأرب اليمنية، تصعيد العدوان السعودي لغاراته على المحافظة، الذي تسبب بنزوح آلاف المدنيين وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح فرع المجلس في بيان، أنه تم تسجيل أكثر من ألف و500 غارة لطيران العدوان على المحافظة خلال الثلاثة الأشهر الماضية تسببت في تدمير كبير للمرافق والمشاريع الخدمية والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد البيان أن الغارات المستمرة على المحافظة تسببت في نزوح نحو خمسة آلاف أسرة بعضها نزوح داخلي وأخرى إلى العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن آخر جرائم العدوان استهداف قاطرة غاز في الطريق العام ما أدى إلى احتراقها واستشهاد سائقها، في مؤشر خطير يستهدف إيقاف الحياة العامة ومصادر عيش المواطنين.

ودعا المجلس، المنظمات الإنسانية والدولية لإغاثة الأسر النازحة والمتضررة، والتخفيف من معاناتها الشديدة في ظل استمرار تصعيد العدوان ودخول فصل الشتاء .

كما دعا منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن والمبعوث الأممي للضغط على تحالف العدوان لوقف استهداف القرى الآهلة بالسكان والأسواق والطرقات العامة، باعتبارها أعيان مدنية تجرم القوانين الدولية والأعراف الإنسانية استهدافها.
رقم : 897701
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