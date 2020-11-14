نائب سوري يثير الجدل بمقترح جديد حول تقديم الدعم للمواطن

دعا عضو مجلس الشعب السوري فيصل جمول بتقديم الدعم المالي بشكل مباشر للمواطن.



فقد طالب فيصل جمول بتحويل المبالغ المالية التي تدفعها الدولة لدعم المحروقات الى المواطن مباشرة و هو حر في أن يشتري المحروقات و الخبز او لا.



فيما رأى ناشطون سوريون بأن هذه الطرح هو طرح سيء وضار بالمواطنين, فمع تراجع سعر الصرف, وارتفاع أسعار المحروقات, فإن أي مبلغ نقدي يحصل عليه المواطن شهرياً بدلاً عن دعم المحروقات, قد لا يشتري له لتر من البنزين بعد فترة.



وأضاف أخرون بأن دعم المحروقات أساسي في هذه المرحلة, فالمواطن لم يعد قادر على تحمل المزيد من الأعباء المالية.