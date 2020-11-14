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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:13

العراق..وأسباب عدم تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة ارهابية

العراق..وأسباب عدم تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة ارهابية
قال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال في تصريح صحفي، أن "مسألة الإخوان  أثارتها بعض وسائل الإعلام بطريقة تفتقر إلى الدقة،" مبينا أن "جماعة الاخوان المسلمين في العراق متمثلة في الحزب الإسلامي وبعض القوى الأخرى، وهي جزء أساسي من العملية السياسية منذ 2003، وأن هناك 4 شخصيات من الإخوان المسلمين تسلمت منصب رئاسة مجلس النواب".

وكان العراق رفض قبل أشهر الماضي، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، بعد طلب من مصر.

و وأضاف ملا طلال أن "تصنيف بعض الدول الإخوان منظمة إرهابية هو شأن يخص تلك الدول، وليس للعراق التدخل في شؤونها". وأوضح، "أن تصنيف العراق جهة ما على قائمة الإرهاب يعتمد على نشاطها الذي تقوم به، مؤكدا أنه لم يثبت عراقيا أن الإخوان المسلمين -وهم جزء مهم ومؤسس للعملية السياسية في العراق أنهم قد مارسوا أعمالا إرهابية.

وبحسب قرار مجلس الأمن الوطني العراقي انه "وإستناداً الى توجيه مجلس الأمن الوطني بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26 تموز 2020 وبناءً على ما طرحه مستشار الأمن الوطني بصدد موضوع {موقف العراق من إدراج جماعة الأخوان المسلمين كمنظمة ارهابية} بناءً على طلب جمهورية مصر العربية، من إدراج الأخوان المسلمين ضمن لائحة الارهاب في جامعة الدول العربية، فان المجلس قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 آب 2020 ما يلي: {عدم التصويت على إدراج حركة الأخوان المسلمين كمنظمة ارهابية}".

وكانت مصر قد صنفت الإخوان المسلمين "جماعة الإرهابية" وذلك في أعقاب إطاحة الجيش برئاسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السياسي بالرئيس محمد مرسي، المنتمي للجماعة، عام 2013.
رقم : 897706
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