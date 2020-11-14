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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:20

ايران تقطع خطوة جديدة نحو التشخيص السريع للاصابة بكورونا

ايران تقطع خطوة جديدة نحو التشخيص السريع للاصابة بكورونا
اعلن مدير عام مكتب تنمية تكنولوجيا الصحة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية ،حسين وطن بور، بان الشركات المعرفية الايرانية تمكنت من تصنيع العدة الطبية للتشخيص السریع للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما يعد انجازا كبيرا في البلاد.

وقال وطن بور : اننا نسعى للحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية ومنها منظمة الاغذية والادوية والدائرة العامة للمعدات الطبية لدخول هذه التكنولوجيا الى السوق المحلية.

واعتبر اختبارات التشخيص السريع بانها مفيدة جدا للكشف المبدئي عن الاصابة وقال: ان اختبارات التشخيص تعد اداة مناسبة لاختبارات التشخيص التي تستخدمها الكثير من الدول للكشف المبكر او بعبارة اخرى تتبع المرضى.

كما اعتبر خفض الفترة الزمنية وكلفة التشخيص من مميزات هذا الاختبار واضاف: ان هذه الاختبارات تكشف سريعا جدا عن اصابة او عدم اصابة الشخص بمرض كورونا ويمكن عند الحاجة استخدام اختبارات اكثر دقة ايضا.

واوضح انه باستخدام العدة الطبية للتشخيص السريع للاصابة بكورونا سيرتفع عدد الاختبارات في البلاد بهذا المجال واضاف: ان وزارة الصحة تعتزم من خلال هذه العدة الطبية زيادة عدد اختبارات الاصابة بكورونا من 25 الفا الى 40 الفا وبالتالي 100 الف اسبوعيا.

وصرح بان هنالك في البلاد عددا من الشركات المعرفية تعمل حاليا على تصنيع عدة تشخيص مركبة "اج آي في" اي كورونا مع الانفلونزا A و B بصورة متزامنة.
رقم : 897708
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