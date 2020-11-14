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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:49

طقس العراق لاربعة ايام قادمة..وتحذير لهذه المحافظات

طقس العراق لاربعة ايام قادمة..وتحذير لهذه المحافظات
توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للهيأة ان "طقس السبت سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض من الغيوم، وفي المنطقة الشمالية صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا وأحيانا غائم، وفي المنطقة الجنوبية صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا واحيانا غائم" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 26 مْ".

وأضاف، ان "طقس الأحد المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئيا وأحياناً غائم، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً وأحيانا غائم، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية غائما مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

أما طقس الاثنين فيكون في "المنطقة الوسطى غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي المنطقة الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الجنوبية غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وتابع البيان، ان "طقس الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر في الاقسام الشرقية منها، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".

من جانبه دعا المتنبئ الجوي، صادق عطية، المواطنين في المحافطات الوسطى والشمالية والغربية الى الاستعداد لانخفاض بدرجات الحرارة يبدأ من يوم السبت وفي المنطقة الجنوبية صباح الأحد المقبل و"إرتداء الملابس الشتوية".

وأشار عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك الى، ان "الأمطار ستعود الأحد المقبل في الجنوب ومحافظات الفرات الأوسط وستكون خفيفة الشدة ومتفرقة".
رقم : 897715
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