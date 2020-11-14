الحلبوسي يعلق على تصريح ‘‘مكتوب بالكردية‘‘ منسوب إليه

نفى مكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تصريحاً "مزيفاً" منسوباً إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي تناولته بعض وسائل الإعلام الكردية.ونشر مكتب الحلبوسي نسخة من التصريح "المزيف" مكتوباً باللغة الكردية.