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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:20

حماس تدعو الى ايجاد تنظيم عالمي لدعم القضية الفلسطينية

حماس تدعو الى ايجاد تنظيم عالمي لدعم القضية الفلسطينية
دعا القيادي في حركة "حماس" بالضفة الغربية عبد الجبار جرار إلى تكوين تجمع عالمي يكون لديه القدرة لاستنهاض القوى الحية في العالم؛ لدعم القضية الفلسطينية، ووقف التغول الأمريكي والصهيوني على الحقوق الفلسطينية.

وشدد جرار على ضرورة وجود خطة فلسطينية مدروسة؛ لمواجهة صفقة القرن، ومخطط الضم (السلب)، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وحذر من خطورة ما تمر به القضية الفلسطينية، في إطار الدعم الأمريكي للاحتلال في بناء المستوطنات، والعمل على إخراج الفلسطينيين من أرضهم، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وطالب جرار الشعب الفلسطيني بتجاوز كل الخلافات والتماسك والوحدة؛ للوقوف سداً منيعاً أمام محاولات الاحتلال سلب الأرض والحقوق.

وأكد القيادي في "حماس" أن وحدة الشعب الفلسطيني هي القوة الحقيقية التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات الامريكية والإسرائيلية، وفق تعبيره.

وقال جرار: "الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني بجميع الأشكال دون استثناء لحماية الأرض والإنسان، والوقوف أمام الطغيان الأمريكي والعدوان الصهيوني سواء في المحافل الدولية أو سياسياً أو عسكرياً".

ويرى "جرار" أن التآمر العالمي والهرولة العربية نحو التطبيع شجع الاحتلال للسيطرة على الأرض، واستدرك قائلاً: "لكن الشعب الفلسطيني موجود، ولن يغير أحد شيئا من الحقيقية، وفلسطين ستبقى فلسطين من بحرها إلى نهرها".

ويعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو -الأسبوع المقبل- زيارة مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراض فلسطينية محتلة ليصبح أول وزير خارجية أمريكي يقوم بهذه الخطوة.
وسيزور بومبيو مصنع نبيذ في مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي مدينة رام الله.
وقبل عام صرّح بومبيو أنّ الولايات المتحدة لا تعدّ المستوطنات غير قانونية.
رقم : 897762
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