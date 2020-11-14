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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:42

تبادل جثث جنود بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية

تبادل جثث جنود بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية
اعلنت الأذربيجان عن تبادل جثث جنود بين الطرفين الأرميني والأذربيجاني برعاية روسية.

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ يكرّس الانتصارات العسكرية التي حقّقتها قوات باكو في الإقليم الانفصالي بعد ستّة أسابيع من المعارك الدامية، في تطوّر أثار احتجاجات عنيفة في يريفان واعتبره الرئيس الأذربيجاني "استسلاماً" من جانب أرمينيا.

وقال رئيس الوزراء الأرميني أنّه وقّع اتفاقاً "مؤلماً" مع كلّ من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في الإقليم المتنازع عليه.

لكنّ رئيس أذربيجان إلهام علييف تحدّث عن "وثيقة استسلام" أُرغمت يريفان على توقيعها بعد ستّة أسابيع من المعارك.

وقال علييف: "لقد أجبرناه (رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان) على توقيع الوثيقة، إنها بالأساس وثيقة استسلام".
رقم : 897765
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