البرلمان العراقي يستعد للضغط على الحكومة بقانون جديد

أعلن النائب عن كتلة الفتح، مختار الموسوي، سعي مجلس النواب للضغط على الحكومة.



وقال الموسوي "من اليوم سنتحرك للضغط على الحكومة لإرسال موازنة 2021، وعدم تأخيرها كما يحصل في السنوات السابقة".



وأضاف "هنالك جملة من القوانين المرشحة للتصويت، منها الناجيات العراقيات {الايزيديات}".



ولفت الموسوي الى ان "قانون المحكمة الاتحادية سيكون حاضرا في الجلسات المقبلة، وملامح التفاهمات حوله غير واضحة".



وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي دعا ،الثلاثاء الماضي، وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021 "لأهميتها في تسيير أمور البلد".