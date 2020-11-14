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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:45

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا
سجلت الولايات المتحدة، الخميس، أكثر من 154.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا غير مسبوق لمؤشر الحالات اليومية في البلاد.

وأفاد مركز "جونز هوبكينز" المعني بمتابعة تطورات جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بتسجيل 154576 إصابة جديدة بالمرض في الولايات المتحدة خلال 13 نوفمبر، مقابل 153496 في 12 نوفمبر، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 10707397.

وهذا الإحصاء ليس نهائيا حيث سيتم نشر النتائج الكاملة الخاصة بالإصابات المسجلة يوم 13 نوفمبر لاحقا، إلا أن الحصيلة أكبر من الارتفاع القياسي الذي تم رصده 12 نوفمبر.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـنحو 10.7 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات بحوالي 244 ألف حالة.
رقم : 897803
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