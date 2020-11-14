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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:46

تفاصيل الاعتداء على خط الغاز في شمال لبنان

تفاصيل الاعتداء على خط الغاز في شمال لبنان
بعد ساعات من اعتداء على خط أنابيب البترول بين لبنان و العراق أوضحت المديرية العامة للنفط  في لبنان انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على خط الغاز والنفط في منطقة الشمال.


وفي بيان صدر عن المديرية العامة للنفط ظهر اليوم السبت جاء هذا العمل بهدف السرقة التي تندرج في إطار القرصنة الواضحة لاملاك عمومية رغم الدوريات المستمرة ليلا نهارا لموظفي المنشآت وإجراء ما يلزم من صيانة وقائية منعا لوقوع أي خطأ تقني غير محسوب.

وطلبت المديرية العامة للنفط من محافظ الشمال وجميع القوى الأمنية المواكبة الدورية منعا لوقوع أي خطر مباشر او غير مباشر يهدد السلامة العامة، مؤكدة أنه سيتم توجيه كتب رسمية وفقا للأصول لاتخاذ الاجراءات الرادعة اللازمة.

و بعد مرور ساعات من اندلاع الحريق سيطر عناصر الاطفاء في الدفاع المدني والجيش اللبناني في شكل شبه تام على الحريق الذي كان اندلع في المواد النفطية المتسربة من أنابيب نفط العراق في سهل عكار شمال لبنان.
رقم : 897804
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