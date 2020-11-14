رئيس الأركان الأميركي: نحن لم نقسم لملك أو ديكتاتور

أدلى رئيس هيئة الأركان للجيش الأمريكي مارك مايلي، بتصريحات حازمة، خلال كلمة له بافتتاح متحف الجيش الأمريكي، تحدث فيها عن قسم الجنود أنه "لم يمنح لملك أو ملكة، أو ديكتاتور".



وقال مايلي وبجانبه القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر، الذي عينه ترامب بعد إقالة مارك إسبر: "نحن فريدون من نوعنا بين الجيوش، نحن لا نؤدي القسم لملك أو ملكة أو طاغية أو ديكتاتور، نحن لا نقسم لأجل فرد، ولا لبلد أو قبيلة أو دين، ونحن نقسم على الدستور، وكل جندي في هذا المتحف، كل بحار وطيار ومشاة بحرية، وخفر سواحل، كل منا سوف يحمي تلك الوثيقة بغض النظر عن الثمن الشخصي".



وأشار مايلي إلى قسم الجيش بالتمسك بالدستور، لكن ميللر خلَف إسبر، رد مباشرة بعد خطاب مايلي بالقول: "شكرًا على وضع معايير عالية جدًا للرجل الجديد، ليأتي ويصنع البعض كلمات، أعتقد أن كل ما أود قوله لبيانك هو آمين، أحسنت".