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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:55

تركيا: لن نسمح بتقديم أي تنازلات في قرة باغ!

تركيا: لن نسمح بتقديم أي تنازلات في قرة باغ!
أعلنت تركيا، اليوم السبت، اختتام الجولة الأولى من المباحثات الفنية مع روسيا بشأن إنشاء مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن الجولة الأولى من المباحثات مع وفد روسي وصل أنقرة أمس اختتمت، مشيرة إلى أن المحادثات بين الجانبين من المقرر أن تستأنف في الأيام القادمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الوزارة أن اجتماعا ثانيا مع الوفد الروسي سيعقد في مقرها بأنقرة اليوم، لافتة إلى أن المحادثات مستمرة بين الطرفين لتحديد شكل المركز المقرر إنشاؤه.

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام أرمينيا بتطبيق شروط الاتفاق الثلاثي المبرم بينها وأذربيجان وروسيا، وانسحابها من بقية الأراضي المتنازع عليها".

وأكدت الدفاع التركي أنها تتابع الوضع في قره باغ عن كثب و"لن تسمح بتقديم أي تنازلات"، مبدية "استعداد أنقرة لتقديم شتى أنواع الدعم إلى أذربيجان، إذا اقتضى الأمر ذلك".

في السياق، دعا الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، إلى ضرورة إعادة أذربيجان إلى "مجموعة مينسك" المعنية بحل النزاع حول إقليم قره باغ، وذلك من أجل تحديد وضعه القانوني.

وقال سركيسيان: "هناك وثيقة حول الهدنة، لكن لا توجد هناك مجموعة مينسك. إنها الجهة الوحيدة المخولة بالبت في وضع أرتساخ (الاسم الأرمني لإقليم قره باغ المتنازع عليه بين يريفان وباكو). إنه أمر لن يغيره أحد. ما زال الوضع غير محدد، فهناك هدنة فقط، بالتالي فيجب إعادة العملية إلى مجموعة مينسك بصورة عاجلة"، مضيفا: "ينبغي إرغام أذربيجان على العودة إلى مجموعة مينسك".

ووقع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس روسيا فلاديمير بوتين مؤخرا اتفاقية تقضي بوقف الأعمال القتالية في قره باغ، مع احتفاظ أذربيجان بالمواقع التي استعادت السيطرة عليها خلال الجولة الأخيرة من التصعيد، ونشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.
رقم : 897809
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