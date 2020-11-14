ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية

قال وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي لدى لقائه وزير الدفاع العراقي الفريق الركن جمعة عناد سعدون الجبوري ان وزارة الدفاع الايرانية على استعداد لتعزيز قدرات العراق الدفاعية وتأمين احتياجات قواته المسلحة.