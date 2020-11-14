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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:10

البوليساريو تعلن شن ضربات عسكرية على قواعد للجيش المغربي

البوليساريو تعلن شن ضربات عسكرية على قواعد للجيش المغربي
أعلنت جبهة البوليساريو عن شن قواتها هجمات مكثفة على قواعد تابعة للجيش المغربي، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد العسكري في الصحراء الغربية.

وأكدت وزارة الدفاع التابعة للجبهة التابعة لها، أن تلك الضربات استهدفت "قواعد العدو" الواقعة على طول الجدار الفاصل بين الطرفين في قطاعات المحبس وحوزة وأوسرد والفرسية، ما ألحق خسائر في الأرواح والمعدات.

من جانبه، حمل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة التابعة للبوليساريو، حمادة سلمي، الجانب المغربي المسؤولية عن التصعيد الأخير من خلال فتح ثغرتين جديدتين أمس في الجدار الفاصل في منطقة الكركرات.

وتابع: "الحرب المفروضة على الشعب الصحراوي من الاحتلال المغربي بدأت، ومعها ولجنا مرحلة جديدة وحاسمة من كفاح شعبنا الأبي المدافع عن حقه المشروع في الحرية والكرامة والسيادة".
رقم : 897824
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