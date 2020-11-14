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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:11

اعتداء على مؤذن مسجد في منطقة جبيل شمال لبنان

اعتداء على مؤذن مسجد في منطقة جبيل شمال لبنان
اعتدى عدد من الشبان ليلة أمس بالضرب على مؤذن مسجد في منطقة جبيل في شمال لبنان، بحسب ما افادت وسائل اعلام لبنانية.

و حسب الوسائل الاعلامية في بيروت وفي التفاصيل، فقد قامت مجموعة من الشبّان في جبيل ، على اقتحام مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم والإعتداء على مؤذنه.

واستنكر رئيس تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​جبران باسيل​ اليوم السبت في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي و قال: ان المسجد كما الكنيسة بيت الله، وأي اعتداء عليهما طعنة للبنان التلاقي. كل الإدانة لما تعرّض له مسجد الإمام إبراهيم بن أدهم في جبيل، مدينة الانفتاح و ​الحياة​ المشتركة التي أسقطت عبر تاريخها كل الفتن.

اعتداء على مؤذن مسجد في منطقة جبيل شمال لبنان
وصدر عن المكتب الإعلامي في دار الفتوى بيان أوضح فيه أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يتابع ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اعتداء على مؤذن مسجد جبيل من بعض الشبان، وطلب دريان من الأجهزة المعنية في الدولة "التحقيق في ما جرى ليبنى على الشيء مقتضاه".

من جانبه تحرك الجيش اللبناني وأوضح في بيان ان ما حصل كان اشكالا شخصيا بين عدد من الشبان وامام المسجد (مصري الجنسية)، موضحا انه القى القبض على أحد المعتدين.
رقم : 897825
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