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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:13

نشطاء: النظام البحريني يفضل الأجنبي على المواطن بجميع الامتيازات

نشطاء: النظام البحريني يفضل الأجنبي على المواطن بجميع الامتيازات
رأى المعارض السياسي البحريني الشيخ حسين الحداد أن المواطن البحراني ليس واردًا بعقلية النظام البحريني، حيث تتحول شراكة المواطن الى تهميش حقيقي، إضافة إلى أنه لا توجد شراكة أصلًا مع المواطن، مشيرًا إلى تفضيل الأجنبي على المواطن البحراني.

وغرد المعارض البحراني إبراهيم شريف من جهته على تويتر قائلًا:

التهميش مستمر، والتهميش الحقيقي موجود حيثما أدرنا رأسنا في الوظيفة العامة والترقية في السياسة، وتعامل النظام مع المجلس في السكن، وهبات الأراضي في فلسفة الضرائب في تفضيل الأجنبي على المواطن، في توقيع اتفاقات مع العدو دون استشارتنا.

وذكر تقرير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إنّ تسع سنوات مرّت منذ خروج الشعب البحراني إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان منذ ذلك الحين، كان التقدم الوحيد الذي حققه النظام البحريني هو تطوير استراتيجيات التبييض، من خلال هيئات الرقابة الزائفة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث استثمرت الأسرة الحاكمة بشكل كبير في إخفاء الواقع الوحشي لحالة حقوق الإنسان في البلاد، فهناك ادعاءات مثبتة بالتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
رقم : 897826
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