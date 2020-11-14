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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:15

قائد عسكري ايراني: الأمن مستتب في جميع المناطق الحدودية للبلاد

قائد عسكري ايراني: الأمن مستتب في جميع المناطق الحدودية للبلاد
أكد نائب قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد نوذر نعمتي ، ان الامن مستتب بشكل جيد في جميع المناطق الحدودية للبلاد.

وقال العميد نعمتي في تصريح للصحفيين اليوم السبت: الحمد لله اليوم وبفضل جهود القوات المسلحة وخاصة القوة البرية للجيش هناك أمن جيد في جميع المناطق الحدودية للبلاد.

واوضح ان جميع نقاط الخروج والدخول في حدود البلاد تحت السيطرة وحتى الآن لم نواجه أي خلل، مضيفا: جميع حدود البلاد تحت السيطرة وتتمتع بالأمن المطلوب.

واردف العميد نعمتي: نظرا الى دور الجمهورية الإسلامية الايرانية في الحفاظ على استقلال البلاد وسلامة أراضيها، فمن المؤكد، عندما تدخل دولتان متجاورتان في نزاع عسكري، فإننا نراقب التطورات بشكل أكثر حساسية، لأن الوضع الجيوسياسي في المنطقة يمكن أن ينشر انعدام الأمن في مناطق أخرى، وبما أن أمن وهدوء سكان المدن الحدودية له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، فقد قمنا بنشر قوات في هذه المناطق الحدودية (المتاخمة لاقليم قره باغ المتنازع عليه بين جمهورية اذربيجان وارمينيا).

ومضى نائب قائد القوة البرية للجيش الايراني قائلا: في الأيام الأولى للنزاع بين البلدين الجارين، أصابت بعض القذائف بلداتنا الحدودية عن غير قصد، ونظرًا لأن خطنا الأحمر هو أمن المواطنين، فقد قمنا بتنفيذ المتطلبات والإجراءات الأمنية في شمال غرب البلاد.
رقم : 897828
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