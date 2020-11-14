8 لقاحات ايرانية مدرجة على قائمة الصحة العالمية

اعلن المتحدث باسم "منظمة الغذاء والدواء" الوطنية في ايران "كيانوش جهانبور"، ان 8 لقاحات ايرانية اُدرجت على قائمة اللقاحات المقترحة ضد فيروس كوفيد 19، لدى منظمة الصحة العالمية.



وكتب "جهانبور" في تغريدة بموقع تويتر اليوم السبت : انه فضلا عن 8 لقاحات كورونا الايرانية المدرجة على قائمة اقتراحات منظمة الصحة العالمية (who)، هناك 8 لقاحات ايرانية اخرى على وشك الالتحاق بهذه القائمة.



واوضح المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الايرانية، بالقول : تقريبا كافة الستراتيجيات المقدرة في ايران من اجل التوصل الى لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19، اجتازت مرحلة النتاج المخبري.

