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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:19

المعارضة السورية تتحدث عن جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية

المعارضة السورية تتحدث عن جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية
أعلن مايسمى الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة السورية هادي البحرة، اليوم السبت، أن الأطراف المعنية بمحادثات اللجنة توصلت إلى توافق على عقد جولتين جديدتين من الاجتماعات في جنيف.

وأوضح "البحرة" بحسب صحيفة "العربي الجديد" التي نشرت الخبر أنه تقرّر انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وتستمرّ حتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بينما تُعقد الجولة الخامسة خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف البحرة أنه تم التوصل بين الأطراف المعنية إلى اتفاق بخصوص جدول أعمال هاتين الجولتين.

وكان المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون أجرى خلال الأسابيع القليلة الماضية اتصالات وتحركات عدة شملت إجراء محادثات مع مسؤولين في الحكومة السورية ومع مايسمى هيئة التفاوض وتركيا وإيران ومصر، في سبيل دفع عمل اللجنة الدستورية وتحقيق تقدم في هذا المسار.
رقم : 897830
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