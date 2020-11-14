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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:20

مصر تؤكد التزامها بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

مصر تؤكد التزامها بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة
أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت التزام القاهرة بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.

وأكد السيسي، أثناء استقباله رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق سام نيوما بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، "ثوابت الموقف المصري الساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق مصر المائية ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية"، حسب ما جاء في بيان صدر عن الرئاسة المصرية.

من جانبه، أعرب الزعيم الناميبي الأسبق خلال اللقاء عن تأييد بلاده لمساعي مصر من خلال المفاوضات لحل قضية سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.

وثمن نيوما دور مصر "المقدر والدؤوب" تحت قيادة السيسي في "دعم جهود صون السلم والأمن في إفريقيا والوفاء بمبادرة إسكات البنادق في القارة بحلول عام 2020"، مشددا على أهمية مصر وثقلها "كفاعل رئيسي في إرساء دعائم العمل الإفريقي المشترك، ولإيجاد الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية ولمختلف قضايا السلم والأمن بالقارة".
رقم : 897845
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