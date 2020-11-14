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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:22

عشراوي: زيارة بومبيو لمستوطنة ‘‘بساغوت‘‘ استهتار بالقانون والعدالة

عشراوي: زيارة بومبيو لمستوطنة ‘‘بساغوت‘‘ استهتار بالقانون والعدالة
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن الإعلان عن زيارة مايك بومبيو إلى مستوطنة "بساغوت" الاستعمارية المقامة على أراضي مدينة البيرة وزيارة الجولان السوري المحتل يؤكد إصرار إدارة ترامب على ترسيخ الانتهاكات وتثبيتها والاستمرار في مناهضة حقوق الشعوب وتحدي المنظومة الأممية وقوانينها وقراراتها وشرعنة وتبييض الضم وسرقة الأراضي والمقدرات".

وأشارت حنان عشراوي الى ان هذه الزيارة تأتي في إطار تكريس تركة ترامب وارثه المناهض لشعبنا وقضيته العادلة، وترجمة تهديداته وخطواته المستفزة القائمة على انتمائه الصهيوني المسيحي الاصولي وشراكته مع اليمين الإسرائيلي المتطرف عبر استغلال مدّة حكمه المتبقية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتثبيتها وتمكين سيطرت إسرائيل وتشجيعها على الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وأضافت:" إن بومبيو يوظف هذه القضية لتحقيق طموحاته الشخصية ويستغل أيامه المعدودة في الحكم لترجمة مخططات إدارة ترامب الاستعمارية القائمة على ترسيخ العقلية الدينية الأصولية المطلقة التي تشرع استخدام التوراة بديلا عن القوانين الدولية والإنسانية وتبرر استباحة حياة وحقوق ومقدرات الشعوب".

وشددت عشراوي على تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والخروج برؤية تنهي الضرر الذي الحقته إدارة ترامب بشعبنا وقضيته وتزيل ما يسمى بـ"صفقة القرن" عن الطاولة نهائيا وتضمن الوصول إلى حل دائم وعادل يستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية قائم على أسس الحماية والمساءلة ومتطلبات العادلة والمساواة.
رقم : 897846
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