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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:59

انتشار كورونا في سجون الاحتلال وزيادة معاناة الأسرى

انتشار كورونا في سجون الاحتلال وزيادة معاناة الأسرى
وقامت ادارة سجون الاحتلال بالمماطلة في أخذ عينات من الأسرى لمدة زادت عن أسبوع بع انتشاره، ما أدى إلى انتشار الوباء بشكل سريع .

وفي السياق، حذر مراقبون من أن يستغل الاحتلال الأسرى كحقل تجارب للقاحات وأدوية خاصة بالفيروس لم يتم الإعلان عن نجاحها بعد.
 
وقال وزير شؤون الأسرى الأسبق وصفي قبها إن هناك شبهات بالعودة لاستخدام الأسرى الفلسطينيين حقولاً لتجارب الأدوية الخطيرة؛ وهو ما يفسر زيادة نسبة الأسرى والمحررين المرضى.
 
وأفاد في تصريح صحفي بأن ما حدث من انتشار لفيروس كورونا في سجن جلبوع لا يمكن استثناؤه من خبر ورد على وسائل الإعلام العبرية قبل عدة أيام؛ مفاده إعلان معهد البحوث البيولوجية ووزارة الصحة الإسرائيلية عن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا.
 
وأوضح أن هذا الأمر يستدعي الماضي القريب منذ عام ١٩٩٥ حين جرى استجواب وزير الصحة الإسرائيلي في الكنيست؛ وتم الاستفسار عن سماح الوزارة للجهات الأمنية وشركات الأدوية الإسرائيلية بممارسة تجارب الأدوية الخطيرة على الأسرى.
 
وأضاف "نقل في حينه تصريح للجنة العلوم البرلمانية في الكنيست قالت إن هناك شركات أدوية خاصة منحت تصاريح لعمل تجارب على الأسرى؛ وأنها أجرت حتى عام ١٩٩٧ خمسة آلاف تجربة؛ وقامت سنويا بإجراء ألف تجربة".
 
وأشار قبها إلى أنه يتم إجراء تجارب أدوية لعدة شركات احتلالية وهو مقر سابقاً من محكمة العدل العليا على الأسرى؛ كما أفادت رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية بأن هناك زيادة سنوية قدرتها ١٥٪؜ في حجم إعطاء تصريحات للمزيد من تجارب الأدوية.
 
وتابع "عندما نتابع وتابعنا بالفعل عددا من الأسرى الذين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بشهور قليلة نتيجة ما زرع بأجسادهم من أمراض كالسرطان الذي أصابهم داخل الأسر؛ فهذا يؤكد أن الاحتلال يستخدم الأسرى كحقول تجارب للأدوية الخطيرة؛ ولا أستبعد أن يقوم كذلك بنقل الفايروس للأسرى ".
 
وشدد على أن ذلك يتطلب من الجميع رفع الصوت عاليا أن أسرانا ليسوا حقول تجارب؛ ورفض كل ما يتعارض مع القانون الدولي لما في ذلك من بُعد أخلاقي.

ويشار الى أنه يواجه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أوضاعاً صعبة ومقلقة، مع تصاعد اعداد الاصابات.

وكان قد قال نادي الأسير الفلسطيني إن هذه المماطلة استهتار متعمد وواضح بمصير الأسرى من قبل إدارة السجن، التي تكتفي بإعطاء حبة ليمون واحدة لكل غرفة، ويضطر الأسرى لشراء الكمامات، ومواد التنظيف على حسابهم الخاص.

ويقبع قرابة 90 أسيراً مصاباً بفيروس "كورونا" في قسم 3، وهو القسم الذي حوّلته إدارة سجن "جلبوع" إلى قسم خاص لما تسميه "بالحجر الصحي"، علماً أنه وفي بداية انتشار الوباء، نقلت مجموعة من الأسرى المخالطين إلى زنازين عزل تخرج منها الفئران والحشرات، ولا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، وبعد احتجاج الأسرى أعادتهم إلى الأقسام.

وناشد الأسرى عبر عدة رسائل، كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل الجاد لإنقاذ حياتهم ومصيرهم الذي يواجه خطر السّجان والوباء.

يُشار إلى أنه في الثاني من تشرين الثاني الجاري، أعلنت إدارة سجون الاحتلال عن تسجيل إصابات بين صفوف الأسرى في سجن "جلبوع"، وذلك بعد أن عانى الأسرى قبل هذا الموعد بأيام من أعراض الإصابة بالفيروس، وماطلت إدارة السجون في أخذ عينات منهم، الأمر الذي أدى إلى تفشي الوباء في السجن، لتُسجل أعلى نسبة إصابات بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء.

يذكر أن الاحتلال واصل عمليات الاعتقال بحق المواطنين، فقد سُجلت 2430 حالة اعتقال منذ بداية انتشار الوباء في شهر آذار/ مارس من العام الجاري، وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وتعرضوا لعمليات احتجاز قاسية وصعبة، كما جرى مع المعتقلين في مركزي "حوارة، وعتصيون"، حيث تم احتجاز العشرات منهم بشكل جماعي، لمدة تزيد عن عشرين يوماً، وادعت إدارة السجون أنها تقوم "بحجر الأسرى صحياً".

وجدد نادي الأسير مطالبته لكافة المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص، ووقف عمليات الاعتقال اليومية التي لم تستثن المرضى وكبار السن، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة للإشراف على الأسرى صحياً.
رقم : 897858
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