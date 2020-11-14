التحالف الامريكي يواصل استقدام تعزيزات عسكرية الى دير الزور

يواصل الاحتلال الامريكي، استقدام أرتال عسكرية لقواعده شرق سوريا.



وأفادت مصادر صباح اليوم السبت، عن دخول رتل عسكري للتحالف الدولي يحمل معدات لوجستية وعتاد وآليات وذخيرة إلى قاعدة كونيكو في ريف دير الزور الشمالي.



ولفتت الشبكة إلى الرتل العسكري ترافق مع تحليق مكثف للطيران المروحي وطيران الاستطلاع والطيران الحربي في سماء المنطقة، مشيراً إلى أن هذا هو الرتل الثاني للتحالف الدولي خلال يومين.



يعد حقل كونيكو الواقع في بادية بلدة خشام، أكبر معمل لمعالجة الغاز في سوريا، وأبرز قواعد التحالف الدولي حيث تتمركز داخله قوات أمريكية.



تجدر الإشارة إلى أن محافظة دير الزور تشهد صراع نفوذ في المنطقة بين الولايات المتحدة وروسيا وسوريا، حيث تعمد كل منها الدفع بتعزيزات وحشود عسكرية وإنشاء مقرات لعناصرها.