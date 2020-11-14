قال الرئيس التنفيذي لشركة " توانير" محمد حسن متولي زاده ان إيران لديها أرخص كهرباء في العالم وتوليد الكهرباء طبقا للمؤشرات المناسبة في البلاد يظهر قدرة المتخصصين في إيران الإسلامية.



وأضاف محمد حسن متولي زاده مساء السبت في حفل الكشف عبر الإنترنت عن جهاز التنقية الكيميائي الالي بشكل كامل لزيت المحولات في مشهد : "حاليًا ، ما زال أكثر من مليار شخص في العالم بدون كهرباء فيما يجري التخطيط لتوفير الكهرباء لكل البشرية حتى العام 2050 ، بينما وصلت إمدادات الكهرباء في إيران الآن إلى حوالي 100٪.



وتابع: "في ظل الظروف الصعبة للحظر الاقتصادي ، وباستخدام القدرات العالية للخبراء المحليين ، تمكنا من الارتقاء بصناعة الكهرباء في البلاد إلى المستوى المطلوب ، بحيث باتت مؤشرات هذه الصناعة في البلاد متطابقة مع المؤشرات العالمية من حيث الكفاءة .