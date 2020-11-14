الصفحة الرئيسية
0
السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:09

إيران لديها أرخص كهرباء في العالم

إيران لديها أرخص كهرباء في العالم
قال الرئيس التنفيذي لشركة " توانير" محمد حسن متولي زاده ان إيران لديها أرخص كهرباء في العالم وتوليد الكهرباء طبقا للمؤشرات المناسبة في البلاد يظهر قدرة المتخصصين في إيران الإسلامية.

وأضاف محمد حسن متولي زاده مساء السبت في حفل الكشف عبر الإنترنت عن جهاز التنقية الكيميائي الالي بشكل كامل لزيت المحولات في مشهد : "حاليًا ، ما زال أكثر من مليار شخص في العالم بدون كهرباء فيما يجري التخطيط لتوفير الكهرباء لكل البشرية حتى العام 2050 ، بينما وصلت إمدادات الكهرباء في إيران الآن إلى حوالي 100٪.

وتابع: "في ظل الظروف الصعبة للحظر الاقتصادي ، وباستخدام القدرات العالية للخبراء المحليين ، تمكنا من الارتقاء بصناعة الكهرباء في البلاد إلى المستوى المطلوب ، بحيث باتت مؤشرات هذه الصناعة في البلاد متطابقة مع المؤشرات العالمية من حيث الكفاءة .
رقم : 897875
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
14 تشرين الثاني 2020
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
14 تشرين الثاني 2020
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
14 تشرين الثاني 2020
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
13 تشرين الثاني 2020
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
13 تشرين الثاني 2020
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
13 تشرين الثاني 2020
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
13 تشرين الثاني 2020
إعتقال الشيخ زكزاكي مؤسف ومخالف للإنسانية
إعتقال الشيخ زكزاكي مؤسف ومخالف للإنسانية
13 تشرين الثاني 2020
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
12 تشرين الثاني 2020
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
12 تشرين الثاني 2020
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
12 تشرين الثاني 2020
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
12 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان