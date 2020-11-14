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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:10

الحرس الثوري يقصف مواقع الإرهابيين على الحدود الشمالية الغربية

الحرس الثوري يقصف مواقع الإرهابيين على الحدود الشمالية الغربية
أعلن مكتب العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء التابع للحرس الثوري عن قصف مدفعي لمواقع الخلايا الإرهابية المعادية للثورة على الحدود الشمالية الغربية.

وقال مكتب العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء اليوم السبت في بيان إنّ القوة البرية للحرس الثوري قصفت اليوم مواقع الخلايا الإرهابية المعادية للثورة ما وراء الحدود الشمالية الغربية للبلاد مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بها بالأرواح والعتاد.

وجاء في البيان: يمثّل الأمن الحدودي والحفاظ على راحة ورفاهية الشعب الإيراني خطًا أحمر بالنسبة للقوات المسلحة خاصةً القوة البرية للحرس الثوري والتي لن تسامح ولن تتساهل في سبيل ذلك.

وكانت عناصر مسلحة معادية للثورة الإسلامية قد هاجمت أمس الجمعة الحرس الحدودي في محافظة آذربايجان الغربية شمال غربي البلاد واشتبكت معهم ما أدى إلى استشهاد 3 من قوات الحرس التي منعتها من التسلل إلى الأراضي الإيرانية وأجبرتها على التراجع مخلّفةً وراءها خسائر فادحة في الأرواح.
رقم : 897876
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