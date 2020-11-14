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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:28

رغم توقف الحرب.. نار تشعل قره باغ !!

رغم توقف الحرب.. نار تشعل قره باغ !!
وعليه اراد هؤلاء حرق منازلهم التي رحلوا عنها والتي ستسلم مع عدة مناطق لاذربيجان بموجب الاتفاق.
 
وقال مواطن: "إنه اليوم الأخير لنا هنا، غدا سيأتي الجنود الأذربيجانيون.. الجميع سيحرقون منازلهم اليوم.. لقد أعطونا حتى منتصف الليل للمغادرة".
 
وقد افادت مصادر من أن قوافل المدنيين الارمن قد رحلت من شوشة وغيرها من مناطق الاقليم.. ولهذا حمل المدنيون ما تيسر وغادروا على عجل، بعد جولة من المعارك الدامية بين الجيش الارميني والجيش الاذربايجاني.
 
وتشير المصادر الميدانية الى ان باكو ربحت تلك الجولة، حيث ادى الضغط العسكري الى دفع يريفان لقبول الاتفاق حقنا لدماء المدنيين والعسكريين.

وكانت قد اعلنت ارمينيا مقتل اكثر من الفين وثلاثمئة من جنودها في النزاع على اقليم ناغورني قره باغ، فيما لم تكشف اذربيجان عن الخسائر في صفوف قواتها مكتفية بالاعلان عن مقتل ثلاثة وتسعين مدنيا.
 
من ناحية اخرى اعلن مصدر مسؤول في وزارة الصحة الارمينية ان عملية تبادل الجثث مع اذربيجان لا تزال قي بداياتها. واشار المصدر الى ان جهاز الطب الشرعي لارمينيا تسلم الى الان الفين وثلاثمئة وسبعة عشر جثة بينهم جثث لم تحدد هوية اصحابها.
 
ويذكر أنه قد سيطرت قوات حفظ السلام الروسية على مشارف ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناغورني قره باغ، صباح الجمعة، وتولت حراسة الطريق المؤدي إلى خط التماس القريب بين القوات الأرمينية والأذربيجانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وانتشر عشرات الجنود وما لا يقل عن 3 عربات مدرعة على حاجز على المخرج الجنوبي الغربي للمدينة الذي تسيطر عليه القوات الأرمينية، على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشة الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات، والتي سيطرت عليها القوات الأذربيجانية الأسبوع الماضي.

وقال أحد الجنود الروس : "ندقق في جوازات السفر ونتأكد من عدم وجود أسلحة في المركبات، من دون إعاقتها".

وعلى بعد 5 كيلومترات جنوبا، على الطريق نفسه، أقيمت نقطة تفتيش روسية أخرى تساندها مدرعات.

وساد الهدوء في جميع أنحاء المنطقة، حيث تبادل الجنود الروس والأرمنيين الحديث بهدوء. حتى أن بعض ركاب المركبات العابرة للحاجز قدموا بعض الخبز والحلوى أو السجائر للجنود الروس الذين طبع على زيهم الرسمي وأعلام مركباتهم المدرعة الحرفان الأولان من عبارة "جنود السلام" بالروسية.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان في بداية الأسبوع برعاية روسية اتفاقية لوقف إطلاق النار تضع حدا للنزاع الذي بدأ في نهاية سبتمبر في كاراباخ.
 
رقم : 897877
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