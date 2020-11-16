وزير نفط العراق يكشف حقيقة خفض أسعار البنزين

علق وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، على حقيقة خفض أسعار البنزين المحسن للمواطنين.



وقال الوزير عبد الجبار: إن «تخفيض أسعار البنزين المحسن يأتي ضمن الثقافة العامة التي تعمل وزارة النفط على إرسائها، والعمل على ربط اسعار المحروقات بالسعر العالمي بدرجة معينة، مع توفير دعم جزئي، بما يسهم بتطوير عجلة التنمية والانفتاح على السوق، وتقليل المعاناة عن كاهل المواطنين، وبين أنه لا توجد هناك أي توجهات لدى الوزارة في الوقت الحاضر لتخفيض أسعار البنزين للنوع العادي.



وبشأن مشاريع مد الانابيب الجديدة لتصدير النفط، أكد الوزير العراقي أن جميع المشاريع البحرية sea line الثالث والرابع والخامس قيد التنفيذ، والعمل مستمر فيها بشكل جيد.