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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:05

وزير خارجية الكويت: مساعينا لحل الأزمة الخليجية متواصلة

وزير خارجية الكويت: مساعينا لحل الأزمة الخليجية متواصلة
كشف وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر أن موعد القمة الخليجية المقبلة لم يحدد حتى الآن، مشيرا إلى تواصل مساعي بلاده الرامية لحل الأزمة الخليجية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلي بها "الناصر"، على هامش تقديمه العزاء في وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "صائب عريقات"، داخل السفارة الفلسطينية بالكويت.

وشدد الناصر على أن المساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية متواصلة بناء على توجيهات وفق توجيه أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد"، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وفي 5 حزيران 2017، قررت السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، قطع العلاقات مع قطر وفرض إجراءات عقابية عليها، بزعم دعم قطر للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، متهمة الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين أطراف الأزمة، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق المصالحة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا.
رقم : 898089
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