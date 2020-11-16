الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:11

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

أكدت وسائل إعلام سورية ،في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم.

وأفادت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل، "بـوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم".

وأشارت إلى أن المعلم من مواليد دمشق عام 1941 وتخرج من جامعة القاهرة العام 1963 بكالوريوس اقتصاد.

عين المعلم سفيرا لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999 ثم عين معاونا لوزير الخارجية مطلع العام 2000 وسمي نائبا لوزير الخارجية في العام 2005 وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 وتمت تسميته نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.

والمعلم متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
رقم : 898091
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
14 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
14 تشرين الثاني 2020
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
14 تشرين الثاني 2020
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
14 تشرين الثاني 2020
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
13 تشرين الثاني 2020
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
13 تشرين الثاني 2020
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
13 تشرين الثاني 2020
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
13 تشرين الثاني 2020
إعتقال الشيخ زكزاكي مؤسف ومخالف للإنسانية
إعتقال الشيخ زكزاكي مؤسف ومخالف للإنسانية
13 تشرين الثاني 2020
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
12 تشرين الثاني 2020
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
12 تشرين الثاني 2020
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
12 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان