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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:55

طهران: يجب أن يغادر التكفيريين منطقة النزاع في قرة باغ

طهران: يجب أن يغادر التكفيريين منطقة النزاع في قرة باغ
اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بانه يجب ان يغادر التكفيريون منطقة النزاع في قرة باغ، معتبرا هذا الامر خطا احمر للجمهورية الاسلامية الايرانية ولن يكون اي عذر مقبولا بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الخارجية ،اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان ايران لن تدخر جهداً في حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا .

وحول التطورات في الحدود الشمالية الغربية لإيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي حل للأزمة (قره باغ) وقد بذلت جهوداً على مدى العقود الثلاثة الماضية ليتم حل هذه القضية سلمياً، واليوم نرحب بعملية السلام.

وأضاف، نعتقد أن المسار معروف وواضح بالكامل ، ومبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوافق بشكل مهم مع ما يتم المضي به قدماً.

وتابع خطيب زاده حدود الجمهورية الإسلامية في هذه المنطقة لم تتغير ولن يحدث هذا في المستقبل مؤكدا في نفسه الوقت انه يجب على التكفيريين ان يغادروا منطقة معتبرا هذا الامر خطا احمر للجمهورية الاسلامية الايرانية ولن يكون اي عذر مقبولا بهذا الصدد.
رقم : 898100
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