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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:03

الاقفال العام ينجح بنسبة كبيرة خلال اليومين الماضيين

الاقفال العام ينجح بنسبة كبيرة خلال اليومين الماضيين
نجح الاقفال العام في لبنان "الذي جاء لمكافحة تفشي وباء كورونا في البلاد"، بنسبة كبيرة خلال اليومين الماضيين.

واعلن رئيس شعبة العلاقات العامة ل​قوى الامن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​ في حديث إذاعي انه "تم تسطير ​محاضر ضبط​ لمخالفي قرار الاقفال وصلت الى 6873 محضر حتى صباح اليوم"، موضحا ان "المحاضر الخاصة بالسيارات المخالفة لقرار وزارة الداخلية او عدم ارتداء الكمامة وصلت الى 50 الف ليرة لبنانية اما باقي المحاضر الخاصة بالمؤسسات وصلت الى 100 الف ليرة او حتى السجن تبعا للمخالفة".

كما أكد ان "الاقفال العام نحج بنسبة كبيرة خلال اليومين الماضيين"، معتبرا ان "للبلديات دور مهم في انجاح الاقفال العام". وقال: "على المواطنين التعاون معنا لمنع تفشي الفيروس بشكل اوسع والالتزام الشامل لتخطي الاسبوعين المقبلين ولإراحة القطاع الطبي وتخفيف اعداد الوفيات والاصابات اليومي بالفيروس.
رقم : 898102
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