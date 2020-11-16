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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:06

المستوطنون يجمعون الأموال لتهويد الخليل

المستوطنون يجمعون الأموال لتهويد الخليل
تمكن المستوطنون من جمع اكثر من ٣ مليون شيكل بهدف زيادة عدد المستوطنين في الخليل الى الضعف ، واستمرت حملة جمع التبرعات التي دعا لها المستوطنون في سبت سارة لمدة ١٠٠ ساعة.

وقال الدكتور احمد عمرو منسق تجمع شباب ضد الاستيطان ان المستوطنين اعلنوا نيتهم استخدام الاموال لشراء منازل فلسطينية في البلدة القديمة من الخليل واعلنوا نيتهم البدء في بناء تجمعات استيطانية جديدة في منطقة محطة الباصات القديمة وسوق الخضار المغلق وسط شارع الشهداء.

وينوي المستوطنون زيادة عددهم من ٨٠٠ مستوطن الى ١٦٠٠ مستوطن في خطوة لم تحدث منذ بداية الاحتلال الاستيطاني في الخليل قبل اكثر من ٤٠ عاما.

وشارك في حملة التبرعات شخصيات اعتبارية في دولة الاحتلال على رأسهم رئيس حزب ازرق ابيض بني جانتس، وحسب ما اعلن المستوطنون ان الحملة ستستمر خارج دولة الاحتلال.

علما ان المستوطنين جمعوا مبلغ مليون دولار في نهاية العام الماضي من اجل بناء حي استيطاني جديد في محطة الباصات القديمة وسط شارع الشهداء.

ولكن هناك قضايا قانونية رفعتها عدة مؤسسات فلسطينية تعرقل عملية البناء حتى الان ومن ضمنها تجمع شباب ضد الاستيطان.

وطالب الدكتور عمرو القيادة الفلسطينية ضرورة التدخل قبل فوات الاوان ، وضرورة العمل على اعادة المنازل الفارغة التي تركها اصحابها بسبب سياسة الاغلاق ، وايجاد حل سريع للمحلات التجارية المغلقة والتي يزيد عددها حاليا في ظل جائحة كورونا عن ٢٠٠٠ محل تجاري .
رقم : 898103
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