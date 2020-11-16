الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:09

العراق.. استجواب 3 وزراء وهيئة الإعلام والاتصالات

العراق.. استجواب 3 وزراء وهيئة الإعلام والاتصالات
كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن إحالة رئاسة مجلس النواب ملف استجواب 3 وزراء بالاضافة الى مسؤول بهيئة الاعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية في العراق، يوسف الكلابي ،في تصريح صحفي، إن رئاسة مجلس النواب قررت إحالة ملف استجواب وزير المالية، والتعليم العالي والصناعة، وهيئة الإعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة مؤلفة من المستشار القانوني للمجلس والدائرة القانونية، وعضو متخصص بالاستجوابات للنظر بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالأدلة والأسئلة المقدمة من قبل المستجوب.

وأضاف الكلابي أن هناك أربعة استجوابات قدمت من قبل مجموعة من النواب إلى رئاسة مجلس النواب لم يبت بها بعد، لافتا إلى أن طلب استجواب وزير النقل لم تكتمل إجراءاته الشكلية.

ويوم السبت الماضي، كشف النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، عن حراك برلماني لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمهيدا لإقالتهم.

وقال شعلان، إن مجلس النواب، سيشهد في الأيام القليلة المقبلة، حراكا برلمانيا لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة الكاظمي، تمهيدا لإقالتهم من منصبهم، بسبب سوء إدارتهم للازمات التي تمر بها البلاد، مبينا أن وزير المالية علي علاوي سيكون على رأس الوزراء الذين سيتم استجوابهم.

واضاف أن استجواب الوزراء يأتي نتيجة سوء الإدارة في بعض الوزارات ووجود قضايا تحوم حولها الشبهات وتحتاج إلى توضيح كامل بشأنها، لافتا إلى أن خيار الإقالة وارد جدا بحق الوزراء الذين سيتم استجوابهم، في حال لم يقتنع اعضاء مجلس النواب بأجوبة الوزير المستجوب.
رقم : 898105
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
14 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
14 تشرين الثاني 2020
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
14 تشرين الثاني 2020
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
14 تشرين الثاني 2020
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
13 تشرين الثاني 2020
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
13 تشرين الثاني 2020
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
13 تشرين الثاني 2020
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
13 تشرين الثاني 2020
إعتقال الشيخ زكزاكي مؤسف ومخالف للإنسانية
إعتقال الشيخ زكزاكي مؤسف ومخالف للإنسانية
13 تشرين الثاني 2020
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
12 تشرين الثاني 2020
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
12 تشرين الثاني 2020
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
12 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان