القوات التركية تقصف قرى بريف حلب الشمالي

قامت القوات التركية بإطلاق قذائف صاروخية ومدفعية على عدد من قرى ريف حلب الشمالي.



وذكرت مصادر أهلية ل وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها القوات التركية والمجموعات الموالية لها، سقطت على الأحياء السكنية في قرى مرعناز والمالكية وشوارغة شمال مدينة حلب ما تسبب بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.



ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول العام الماضي أقدمت القوات التركية والمجموعات المدعومة من تركيا بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ولا سيما مشاريع المياه والكهرباء.



ونشير الى انه وبالتزامن مع انطلاق الملتقى الوطني لقبيلة طي العربية في قرية جرمز بريف القامشلي شهدت القرية وقفة احتجاجية شعبية للمطالبة بطرد قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي.