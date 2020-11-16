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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:36

سيؤول تعمل على إزالة الحواجز أمام التجارة مع إيران

سيؤول تعمل على إزالة الحواجز أمام التجارة مع إيران
قال سفير كوريا الجنوبية لدى إيران ،خلال اجتماع مع مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، ان سيئول لن تدخر جهدا لإزالة الحواجز أمام التجارة مع إيران مؤكدا ان التعاون بين برلماني البلدين يلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

وأفادت وكالة "ارنا"، بأن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وكوريا الجنوبية "روح الله متفکر أزاد" التقى ،اليوم الاثنين، سفير كوريا الجنوبية في طهران "يو جانغ هيان".

وخلال الاجتماع ، أعرب سفير كوريا الجنوبية عن امله في معالجة المشاكل التي تعترض التبادل التجاري مع ايران في المستقبل القريب.

من جانبه قال متفكر ازاد خلال هذا اللقاء، إن أهمية التواصل والتعاون بين البلدين تتطلب إزالة العوائق التي تعترض تطوير التعاون الثنائي على وجه السرعة.

وأصبحت قضية تجميد الارصدة الايرانية في كوريا الجنوبية، قضية رئيسية في العلاقات بين طهران و سيئول في الأشهر الأخيرة ، مما شدد المسؤولون الإيرانيون مرارًا على ضرورة إعادة هذه الأرصدة.
رقم : 898125
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