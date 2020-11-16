أول دولة عربية تعزي بوفاة وزير الخارجية السوري

تقدمت دولة عربية بتعازيها في وفاة وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم، لتكون بذلك اول دولة عربية تنعيه.



وأعربت وزارة الخارجية العمانية تعازيها لسوريا بوفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.



وجاء في بيان الخارجية العمانية اليوم الاثنين: تعرب الخارجية عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية في وفاة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ‎وليد المعلم رحمه الله.



وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر ،اليوم الاثنين، وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عاما.