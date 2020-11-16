مصر تدين قرار بناء وحدات استيطانية جديدة

أدانت الخارجية المصرية قرار سلطات الإحتلال طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة، واعتبرته انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عن قلق بلاده لما ستؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتين، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس عن محيطها الفلسطيني.



وأوضح أن تلك السياسات تحول أيضًا دون المضي قدمًا لإنهاء الجمود الحالي في القضية الفلسطينية.



وكانت ما تسمى بسلطة "أراضي إسرائيل" طرحت الأحد عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جنوب مدينة القدس المحتلة.



وذكر موقع "والا" العبري، أن الحديث يدور عن عطاءات للبناء في حي "جفعات همتوس" الاستيطاني جنوب القدس المحتلة، حيث سيتم فتح العطاءات في الـ25 من كانون الثاني وهو بعد أيام من تسلم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" كرسي الرئاسة.