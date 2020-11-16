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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:59

الإمارات تسير رحلات مباشرة يومية من وإلى ‘‘إسرائيل‘‘

الإمارات تسير رحلات مباشرة يومية من وإلى ‘‘إسرائيل‘‘
أعلنت شركة طيران أبوظبي "الاتحاد للطيران" اليوم الاثنين، أنها ستبدأ رحلات يومية إلى تل أبيب في مارس القادم، وذلك في ظل اتفاقيات التطبيع الموقعة بين الطرفين.

وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة في بيان، إن الرحلة ستبدأ في 28 مارس وسيتم تحديد توقيتها للتواصل مع خدمات "الاتحاد للطيران" من وإلى الصين وتايلاند والهند وأستراليا.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الطيران أسوأ أزمة لها على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد خفضت "الاتحاد للطيران" الوظائف ومضت قدما في خططها للتقلص إلى شركة طيران متوسطة الحجم تركز على نقل الركاب من وإلى أبوظبي، ولا تسمح أبو ظبي لغير المقيمين بدخول الإمارة في مطارها، ولم تقل متى سيتم رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وتسمح دبي المجاورة للزوار الأجانب بالدخول.

وفي هذا السياق ستطلق "فلاي دبي" المملوكة للدولة رحلات مباشرة إلى تل أبيب هذا الشهر، في حين قالت شركة تشغيل مطار دبي إن شركات الطيران الإسرائيلية "إل عال" و"إسراير" و"أركيا" ستبدأ خدماتها تل أبيب - دبي في ديسمبر القادم.

وقامت "الاتحاد للطيران" و"فلاي دبي" وشركة "إل عال" الإسرائيلية بتشغيل خدمات تأجير بين الإمارات وإسرائيل في الأشهر الأخيرة.
رقم : 898139
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