الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:03

انسحاب رتل أمريكي جديد من الحسكة باتجاه العراق

انسحاب رتل أمريكي جديد من الحسكة باتجاه العراق
شوهد رتل جديد تابع للقوات الأمريكية المتمركز في الأراضي السورية وهو يغادر باتجاه العراق.

وأكدت مصادر إعلامية انسحاب رتل أمريكي من قاعدة الشدادي جنوب الحسكة فجر أمس باتجاه الأراضي العراقية، وسط تحليق مكثف لطائرات ما يسمى بـ"التحالف الدولي" في أجواء المنطقة وانتشار لعناصر مجموعات الحماية.

ويأتي هذا الانسحاب بعد ساعات من خطوة مماثلة، حيث خرج يوم الجمعة الماضي رتل أمريكي من مطار الرحيبة قرب مدينة المالكية بريف الحسكة الشرقي، ودخل الأراضي العراقية عَبْر معبر الوليد.

ووفقاً للمصادر فإن الرتل ضم 7 عربات عسكرية و3 شاحنات إضافة إلى ما يقارب الستين جندياً، في وقت لم تعلق به الولايات المتحدة أو المجموعات المدعومة منها على هذا الانسحاب وأسبابه.

التحركات الأمريكية هذه جاءت بعد إعلان وزير الدفاع الجديد بالوكالة كريستوفر ميللر نيته تسريع وتيرة سحب قوات بلاده من منطقة الشرق الأوسط، وأفغانستان، حيث ذكر في رسالة وجهها إلى الجيش يوم أمس الأول أن الوقت قد حان لالعودة إلى الوطن، وأن جميع الحروب يجب أن تنتهي.
رقم : 898140
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
16 تشرين الثاني 2020
اللواء سلامي: حتماً سننتقم لدماء الشهيد سليماني
اللواء سلامي: حتماً سننتقم لدماء الشهيد سليماني
16 تشرين الثاني 2020
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
16 تشرين الثاني 2020
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
14 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
14 تشرين الثاني 2020
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
14 تشرين الثاني 2020
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
14 تشرين الثاني 2020
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
13 تشرين الثاني 2020
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
13 تشرين الثاني 2020
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
13 تشرين الثاني 2020
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
13 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان