الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:27

الصين تعرب عن تعازيها في وزير الخارجية السوري

الصين تعرب عن تعازيها في وزير الخارجية السوري
أعرب السفير الصيني في دمشق عن أحر تعازيه لوفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وغرد سفير جمهورية الصين الشعبية في سوريا، فينغ بيو معزياً: ‏أشعر بعميق الحزن والأسى بفقدان صديقي العزيز الدبلوماسي المخضرم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الدكتور وليد المعلم.

كما وتقدمت عدة دول منها ايران ولبنان وروسيا وسلطنة عمان بتعازيهم في وفاة الفقيد.
وأعلنت وسائل إعلام سورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، خبر وفاته كما نعت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في سوريا وليد المعلم.

وسيشيع جثمانه من مشفى الشامي عصر اليوم حيث يصلى على جثمانه في جامع سعد بن معاذ ويوارى الثرى في مقبرة المزة.
رقم : 898142
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
16 تشرين الثاني 2020
اللواء سلامي: حتماً سننتقم لدماء الشهيد سليماني
اللواء سلامي: حتماً سننتقم لدماء الشهيد سليماني
16 تشرين الثاني 2020
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
16 تشرين الثاني 2020
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
14 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
14 تشرين الثاني 2020
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
14 تشرين الثاني 2020
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
14 تشرين الثاني 2020
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
13 تشرين الثاني 2020
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
13 تشرين الثاني 2020
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
13 تشرين الثاني 2020
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
13 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان