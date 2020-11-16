الصين تعرب عن تعازيها في وزير الخارجية السوري

أعرب السفير الصيني في دمشق عن أحر تعازيه لوفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.



وغرد سفير جمهورية الصين الشعبية في سوريا، فينغ بيو معزياً: ‏أشعر بعميق الحزن والأسى بفقدان صديقي العزيز الدبلوماسي المخضرم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الدكتور وليد المعلم.



كما وتقدمت عدة دول منها ايران ولبنان وروسيا وسلطنة عمان بتعازيهم في وفاة الفقيد.

وأعلنت وسائل إعلام سورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، خبر وفاته كما نعت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في سوريا وليد المعلم.



وسيشيع جثمانه من مشفى الشامي عصر اليوم حيث يصلى على جثمانه في جامع سعد بن معاذ ويوارى الثرى في مقبرة المزة.