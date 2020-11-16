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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:32

إيران.. 13 الفا و 53 إصابة جديدة بکورونا خلال 24 ساعة

إيران.. 13 الفا و 53 إصابة جديدة بکورونا خلال 24 ساعة
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر ،الیوم الاثنين، 775 الفا و121 شخصا وبوفاة 486 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 41 الف و979 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13 الفا و 53حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 775 الفا و121 شخصا ويكون 5677 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 564 الفا و 699 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 486 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 41 الف و 979 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 545الفا و 444شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 898144
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