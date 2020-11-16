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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:38

إصابات الأسرى الفلسطينيين بكورونا في تزايد مستمر

إصابات الأسرى الفلسطينيين بكورونا في تزايد مستمر
أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى في سجن "عوفر"، بإصابة الأسير مؤيد الخطيب (20 عاماً) من بيت لحم، بفيروس "كورونا" المُستجد، وهو شقيق الشهيد داوود الخطيب، الذي ارتقى في سجون الاحتلال في شهر أيلول المنصرم.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير الخطيب معتقل منذ (20) يوماً، ويقبع في قسم "المعبار"، وهو القسم المخصص للأسرى الموقوفين، والمعتقلين حديثاً، وباصابته فان عدد الأسرى الذين اصيبوا بالفيروس وصل الى 132 أسيرا.

واعتبر نادي الأسير أن استمرار تسجيل إصابات بين صفوف الأسرى ينذر بكارثة، لاسيما مع استمرار إدارة السجون في ممارسة سياسة الإهمال والمماطلة الممنهجة، وما جرى في سجن "جلبوع" مؤخراً دليل قاطع على ذلك.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وجدد مطالبته للمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص، ووقف عمليات الاعتقال اليومية، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة للإشراف على الأسرى صحياً، وضمان توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى.

والجدير بالذكر أن (4500) أسير يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم (700) من المرضى، منهم (300) يعانون أمراضاً مزمنة، بينهم عشرة أسرى على الأقل، يعانون من الإصابة بمرض السرطان بدرجات متفاوتة.
رقم : 898145
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