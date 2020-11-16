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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:29

روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا

روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
قال الرئيس الايراني حسن روحاني انه بحلول ،صباح الأربعاء المقبل، يجب إبلاغ الناس بوضوح ودقة جميع التعليمات الخاصة بتنفيذ خطة القيود الشاملة لمكافحة كورونا في المدن والمناطق الحمراء والبرتقالية والصفراء .

واكد الرئيس روحاني ،مساء اليوم الاثنين، في جلسة المراجعة النهائية لتعليمات "الخطة الشاملة لفرض قيود ديناميكية لمواجهة كورونا" ، والتي ستنفذ ابتداء من السبت المقبل وتشهد فرض قيود صارمة في مختلف مدن البلاد، اكد على انه يجب إخطار المواطنين بشكل واضح ودقيق بجميع التعليمات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة للمدن والمناطق الحمراء والبرتقالية والصفراء بحلول صباح الأربعاء وكذلك ابلاغ المراكز المعنية بهذا الامر.

واوضح روحاني انه من الضروري أيضًا إخطار جميع اصحاب الاعمال والموظفين والعاملين والشركات ومراكز التعليم والمجموعات المذكورة في الخطة من قبل الاجهزة المسؤولة.

ولفت روحاني إلى أنه من أجل كبح الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، والتي أصبحت أثقل بكثير من ذي قبل بسبب تزايد انتشاره وتفشيه ، يجب على الجميع اتباع القواعد والضوابط ضد كورونا كواجب ديني واجتماعي. ولفت إلى أن الانتصار على كورونا يتطلب حملة تقوم على التضامن بين السلطة والتضامن بين المؤسسات المدنية التطوعية ، وفي النهاية التضامن بين المواطنين والحكومة.

وقال إن التعبئة العامة يجب أن تؤدي إلى الاستعداد الوطني لمكافحة الجائحة وأضاف اننا نحتاج إلى خلق استعداد وطني لمحاربة المرض ويجب ألا نسمح للمنافسة السياسية بتعزيز الشعور بالتخلي لدى المواطنين.

وأشار روحاني إلى أننا في مواجهة كورونا إما خاسرون جميعا أو ​​رابحون جميعا وأن الحكومة تسعى لتحقيق نصر وطني وصحة جيدة للجميع و قال، انه لاشك في ظل الحظر والضغوط القصوى يتحول اي قرار لاحتواء المرض الى قرار صعب ولكن الأولوية الأولى في اتخاذ الخيارات الصعبة وتحديد السياسات المثلى هي الحياة العزيزة لكل إيراني.

وصرح روحاني: على وزارة الصحة كما ذكرت في بياني أن تنفذ بشكل كامل ودون إهمال خطة مراقبة الحجر الصحي للمرضى ، وإذا لزم الأمر ، فرض غرامات.

كما كلف الرئيس روحاني المقر العملياتي للجنة الوطنية لمكافحة كورونا بمراقبة ومتابعة تنفيذ كافة قرارات اللجنة الوطنية من قبل الجهات المسؤولة ورفع تقاريربذلك .

وقال روحاني: إن منظمة التخطيط والميزانية ملزمة أيضًا بتوفير الأموال التي تطلبها وزارة الصحة والاجهزة الأخرى المسؤولة عن التصدي لكورونا فورًا.
رقم : 898164
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