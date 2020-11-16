الكاظمي يصدر قرارات هامة بشأن المنافذ الحدودية بالعراق

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قرارات مهمة بشأن المنافذ الحدودية.



وشارك رئيس هيئة المنافذ اللواء عمر عدنان الوائلي في الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الأثنين.



وأكد الوائلي في بيان ان "رئيس الوزراء أشاد بدور وأداء هيئة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة من قبلهم لأحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية".



ولفت الى موافقة الكاظمي على "تعزيز الموارد البشرية للهيئة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على إلزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".



وأضاف الوائلي أن "رئيس الوزراء أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيه، والإسراع في عملية أتمتة الإجراءات الكمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي، وكذلك وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".



ونوه البيان الى، ان "إنعقاد المجلس يأتي مبادرة جديدة من قبل الحكومة والذي سيعقد بشكل شهري للتواصل مع الجهات والهيئات لتذليل العقبات والتحديات واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه".