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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:59

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى الحفاظ على جاهزية قتالية

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى الحفاظ على جاهزية قتالية
ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علنًا لأول مرة منذ 25 يومًا، حيث عقد اجتماعاً للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

وناقش كيم جونغ أون، خلال اجتماع موسع للمكتب السياسي،موضوع "كوفيد-19 ومكافحة الجائحة في الولاية"، كما "شدد على دور الحزب والجيش والاقتصاد في زيادة تعزيز جبهة مكافحة الجائحة الطارئة".

ودعا كيم جونغ أون إلى تحسين "العمل لمكافحة الجائحة" وشدد على الحاجة إلى "الحفاظ على جاهزية قتالية مرتفعة".

يذكر أن كوريا الشمالية ذكرت سابقًا أنه لا يوجد فيروس كورونا في البلاد، لكنها ستكون في حالة تأهب قصوى على أي حال.

بالإضافة إلى إجراءات مكافحة "كوفيد -19"، ناقش الاجتماع "الممارسات غير الاشتراكية في المؤسسات التعليمية وفي المجتمع".

وهذا هو الظهور الأول لكيم جونغ أون منذ 22 تشرين الأول، عندما زار مقبرة في مقاطعة بيونغنام-دو، حيث أشاد بالمتطوعين الصينيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الكورية 1950-1953.
رقم : 898175
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