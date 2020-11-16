بوغدانوف: المعلم ساهم في تطوير العلاقات السورية الروسية

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن عميق التعازي بوفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في سوريا.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن بوغدانوف عبر في اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد عن عميق تعازي روسيا بوفاة المعلم مشيراً إلى أن الراحل أسهم شخصيا وكرئيس مشارك في اللجنة الحكومية الروسية السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وسوريا والتي وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.