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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:36

ريابكوف: أمريكا لا تنوي تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية

ريابكوف: أمريكا لا تنوي تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن التصريحات الأمريكية بشأن مستقبل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، تشير إلى أن الإدارة الحالية قررت عدم تجديد المعاهدة.

وقال ريابكوف ،في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "أنا استخلص استنتاجا واحدا فقط من هذا (من التصريحات الأمريكية)، هو أن الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت قرارا بعدم تجديد المعاهدة. إنهم لا يريدون ولا يحتاجون إلى ذلك، دعهم لا يمددونها".

وأشار إلى أن ذلك سبقه اقتراح من روسيا على أعلى مستوى لتمديد المعاهدة "ستارت" لمدة 5 سنوات، دون شروط مسبقة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "رأينا أن هذا الاقتراح غير مريح للولايات المتحدة، بل غير مقبول".

وأوضح ريابكوف أن موسكو، بعد رفض واشنطن التمديد لخمس سنوات، أظهرت مرونة، وأكدت استعدادها لتمديد "معاهدة ستارت" لمدة عام واحد فقط.

ولكن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق رفضها لمقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين الجانبين لمدة عام واحد، دون شروط مسبقة.
رقم : 898182
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