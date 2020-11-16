حزب الله يعزي بشار الاسد برحيل المعلم..هذا ما جاء في بيان الحزب

أصدر حزب الله لبنان بيانا قدم فيه عازيه للرئيس السوري بشار الاسد والشعب السوري برحيل وزير الخارجية وليد المعلم.



وجاء في البيان "تقدم حزب الله رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد ومن الشعب السوري بأحر التعازي والمواساة برحيل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم".



واعتبر الحزب أن "سوريا فقدت برحيله رجلا كبيرا، كان مدافعا عن وحدتها واستقرارها، وقام بخدمة القضايا العربية والإسلامية من موقعه في وزارة الخارجية طيلة سنوات تحمله للمسؤولية، كما كان مؤيدا وناصرا وداعما بقوة للقضية الفلسطينية والمقاومة في جنوب لبنان، ووقف إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف الأزمات التي مر بها".