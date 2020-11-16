اليمن: عبد السلام يُشيد بالدول التي أوقفت بيع السلاح للسعودية

أشاد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الاثنين، بالدول التي اتخذت خطوات لوقف بيع السلاح للنظام السعودي.



وقال عبدالسلام في تغريدة لهُ "نعبر عن تقديرنا للدول التي اتخذت خطوات لوقف بيع السلاح للنظام السعودي (قاتل أطفال اليمن)".



ودعا رئيس الوفد الوطني باقي الدول إلى اتخاذ ذات الخطوة كأقل موقف إنساني في مواجهة هذه العدوانية المتوحشة التي هي خطر على الأمن والاستقرار الدوليين.



وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، شن أمس الأحد هجومًا حادًا على ألمانيا بسبب قرارها حظر بيع الأسلحة إلى بلاده.



وقال الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "السعودية لا تحتاج أيضًا إلى معدات عسكرية ألمانية، وفكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية"على حد تعبيره.